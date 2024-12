Con un futuro aún incierto en un 100% y un auto que no se encontraba en las mejores condiciones, Franco Colapinto largó desde la última posición debido a que quedó eliminado en la Q1 de la clasificación del sábado, y tuvo que cumplir una penalización de cinco puestos por haber cambiado la caja de cambios de su monoplaza.

En medio de este contexto, su última carrera no terminó de la mejor manera, ya que Colapinto tuvo que abandonar en la vuelta 28 por el mal estado de su auto luego de un choque trasero que le cometió Oscar Piastri en la primera vuelta. Pese a haber pasado por boxes, el arreglo no acondicionó bien el monoplaza y tuvo que retirarse en la mitad del GP.

Basta me meta que esta haya sido la última carrera de Colapinto por este año 😭😭 Gracias por todo Franco, aguante la F1, Williams y Argentina carajoo ! #GraciasColapinto pic.twitter.com/IBtA6Gxa4Q

franco colapinto retiring from his last f1 race… pic.twitter.com/3JIe1b6fgT

— cyn ⁴⁴ ༉‧₊˚. 🍉 (@vronskies) December 8, 2024