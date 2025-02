La suerte ya está echada: y a diferencia de años anteriores donde el sorteo se llevaba a cabo en el patio de comida, lugar donde los fanáticos se acercaban a ver la qualy, para esta edición se tomó la decisión de realizar el sorteo de cruces del Argentina Open en la sala de prensa.

Con la presencia del último campeón, Facundo Díaz Acosta, en compañía de Martín Jaite, director del certamen más importante del país, fueron los encargados de sacar las bolillas y tirar la moneda al aire.

Aunque los favoritos a la corona como Alexander Zverev o Holger Rune comenzarán su participación en la segunda ronda, el destino dejó emparejado cruces muy interesantes en la primera fase

