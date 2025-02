Algo que por efecto dominó todo el mundo se cuestionaba si iba a pasar o no cuando Franco Colapinto hizo su irrupción en la la máxima, casi que sin anticipo, era saber si iba a aparecer en la tan aclamada serie de Netflix “Drive To Survive” que cada año muestra un poco más en detalle todo el detrás de escena de los equipos y de la vida de los pilotos y que, al participar en la temporada 2024, el pilarense podría decir presente en algunos episodios de la serie.

DTS, como se conoce informalmente a la serie documental, fue una pieza clave para lograr conectar a un público joven con el automovilismo y ampliar las audiencias televisivas en las carreras. Desde su inicio en 2018 y seis temporadas después, se puede afirmar que la Fórmula 1 cumplió con su objetivo.

Ahora, en vísperas del lanzamiento de la séptima temporada cuyo póster oficial muestra la cara del tetracampeón, Max Verstappen, mirando en su espejo al McLaren de Lando Norris y al Ferrari de Charles Leclerc se confirmó la fecha de estreno: Será el viernes 7 de marzo.

