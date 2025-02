Esta tarde noche del domingo se podrá seguir en Argentina el Super Bowl LIX, el evento estelar del deporte estadounidense que paraliza al país. El campeón del mundo y jugador del Inter Miami, Lionel Messi, dice presente en Luisiana, Nueva Orleans.

Desde las 20.30 horas, Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles jugarán el partido definitivo por el campeonato. El encuentro se televisará por ESPN (USA/LATAM) y Fox Sports (USA/LATAM), mientras que vía streaming se podrá ver por Disney+.

Patrick Mahomes y sus Chiefs buscarán algo inédito para la NFL: obtener tres títulos consecutivos. The Birds, en cambio, quieren dar el batacazo para conseguir su segundo campeonato ocho años después (Super Bowl LII).

El Super Bowl LIX se jugará por séptima vez en la historia en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. La casa de los New Orleans Saints tiene capacidad para 73.208 espectadores.

#SBLIX start times across the globe 🌎

Where will you be watching? pic.twitter.com/RbJjBvNxCE

— NFL (@NFL) February 9, 2025