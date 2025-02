Escándalo en la SuperLig de Turquía: Adana Demirspor abandonó su partido este domingo ante el Galatasaray por la fecha 23, luego de un insólito penal que le dieron al poderoso equipo local. Los de Estambul estaban arriba 1-0 cuando se suspendió forzadamente.

¿Qué pasó? El árbitro principal Oguzhan Çakir en primera instancia y el VAR en las revisiones cobraron una falta inexistente contra Dries Mertens a los 12′ minutos. El mediocampista belga ex Napoli hizo un verdadero “piletazo” dentro del área y el autor del gol fue Álvaro Morata en su debut.

El desplante no fue inmediato, sino que sucedió aprovechando la lesión del jugador Yusuf Barasi. El técnico del Adana Demirspor, Mustafa Alper Avci, le dio la orden a sus capitanes Semih Güler y Tayfun Aydoğan y los demás jugadores los siguieron.

Resta saber qué hará la Federación turca con semejante escándalo. Por reglamento lo más probable -podría haber más sanciones- es que se le el partido por perdido al Adana Demirspor por 0-3.

El tuit burlón de una de las cuentas oficiales del Galatasaray momentos después de la suspensión. “Nuestro rival, Adana Demirspor, último clasificado con 5 puntos y un ‘golaverage’ de -31, opta por abandonar el partido”.

Opposition Adana Demirspor (standing at the bottom of table with 5 points and -31 goal difference) opts to withdraw from the match.

— Galatasaray EN (@Galatasaray) February 9, 2025