Lionel Messi apareció con peinado renovado y se hizo tendencia en las redes sociales. En rigor, el 10 se dejó crecer el pelo, sumó un buen volumen arriba y ahora tiene una raya en medio. Un look que a varios les hizo recordar los inicios del “10”, que de muy joven ya había sabido portar la raya al medio.

El capitán de la seleción Argentina les mostró a los 37 mil fanáticos del Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula que fueron a verlo su nuevo estilo, tal vez el más llamativo desde que en 2020, luego del parate por la pandemia de Covid-19, apareció en el Barcelona sin barba y con el pelo más largo, lacio y hacia un costado.

No obstante, Leo no se distrajo de su labor: evidenció su característico desequilibrio ofensivo y su contundencia. La Pulga anotó el primer gol del Inter Miami, a los 27 minutos y tras un pase de Luis Suárez, que lo dejó solo de frente al arco, y luego aportó dos asistencias: a Federico Redondo y Noah Allen. El equipo que dirige Javier Mascherano ganó 5-0.

Looking at Leo Messi’s hairstyle lately… we’re on road to this at the next World Cup 😉😘 pic.twitter.com/9QlcvKqv9z

— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) February 8, 2025