En vísperas a una nueva final internacional para Racing Club, Gabriel Arias dialogó con ESPN y no dudó en asegurar que ve al equipo como candidato esta temporada, tanto para la Recopa Sudamericana como la Copa Libertadores.

El arquero argentino nacionalizado chileno entiende que tras haber consagrado en la última Copa Sudamericana se han “ganado ese respeto, ese derecho a competir, a ser grandes candidatos. No podemos aspirar a menos. Cuando uno empieza a aspirar a menos la expectativa empieza a bajar. Si uno tiene un grupo ganador con un técnico ganador, hay que ir siempre al frente para tratar de ser campeón”.

De todas formas, Arias aclaró que Racing deberá volver a demostrar dentro de la cancha y en una competición de mayor calibre: “Si bien no son los mismos rivales en Copa Sudamericana que en Copa Libertadores, creo que estamos preparados para ir a todas las canchas a plantarnos, como lo hicimos el año pasado, de visitante; para tratar de conseguir los puntos que nos pongan en la siguiente fase de octavos, para después empezar los mata-mata que el año pasado nos fue bien”.

Recopa Sudamericana

Ida: Racing vs. Botafogo en Buenos Aires el 20 de febrero

Vuelta: Botafogo vs. Racing en Río de Janeiro el 27 de febrero

¿Retiro en el Cilindro?

Con 37 años, Arias fue consultado por un pronto retiro y si el cierre de su carrera deportiva puede darse en Avellaneda. “Sí, sería lindo. Es un club grande, que está constantemente tratando de crecer cada vez más. Desde que llegué me ha tocado elevar cada vez más la vara y eso es lo que más me ha gustado de mi estadía acá”, afirmó.

Arias llegó a Racing a mediados del 2018 proveniente de Unión La Calera y siete años después nadie puede dudar que es uno de los máximos referentes del último tiempo. ¿Y también se mete en la discusión de ídolo?

Sobre su relación con la gente. “La gente me muestra mucho cariño, me lo hace saber y sentir, entonces me siento muy identificado con el club, me siento ya de la casa. Es lindo todo lo que me ha tocado vivir todos estos años, ganar un título internacional después de 36 años. Lo disfruto día a día, sabiendo también que en algún momento se termina”.