Con el inicio de la temporada oficial y la espera del comienzo de la MLS, el Inter Miami tenía previsto enfrentarse al Sporting Kansas City este martes 18 de febrero en la primera ronda de la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas adversas que se esperan en la ciudad, el encuentro fue pospuesto para el miércoles 19 de febrero.

Las autoridades locales decidieron modificar la fecha ante la previsión de una fuerte tormenta de nieve que afectaría el área metropolitana de Kansas City en las próximas 24 horas. Se espera que las temperaturas desciendan hasta los -15°C, acompañadas de un 70% de probabilidades de nevadas durante la hora programada del partido

Ante este panorama, se optó por trasladar el enfrentamiento a la jornada siguiente para evitar riesgos tanto para los jugadores como para los asistentes al estadio. El nuevo horario mañana será a las 19.00 ET (17.00 CDMX), un día después de lo previsto.

Match Update ‼️

Our Concacaf Champions Cup first leg match vs. Sporting KC has been rescheduled for Wednesday, Feb. 19 at 8 PM ET.

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 17, 2025