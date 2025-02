Franco Colapinto, uno de los pilotos argentinos con mayor proyección en la Fórmula 1, continúa dando pasos firmes en su carrera y durante la reciente presentación de la F1 en Londres el joven piloto se mostró con su nuevo buzo de Alpine, la escudería con la que comenzó este año como piloto reserva. A pesar de no estar en el escenario principal, su presencia en el evento fue destacada, demostrando su apoyo al equipo y su dedicación al futuro. En sus declaraciones, Colapinto explicó su rol actual y cómo se siente respecto a su camino en la competencia.

El piloto de Pilar dejó en claro que, aunque aún no tiene un asiento de carrera en el equipo, su tarea es respaldar a Alpine en su búsqueda de puntos. “No soy piloto todavía y no sé cuándo lo seré en el futuro, pero mi trabajo es apoyarlos, trabajar con ellos y ayudarlos a sumar puntos constantemente“.

El año comenzó con muchas expectativas para Franco, quien tras su paso por Williams encontró en la escudería francesa la opción que le brindaba más posibilidades de avanzar en su carrera. “Las primeras cuatro o cinco carreras tuve buenos resultados, había muchos equipos interesados“.

Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, las oportunidades se fueron reduciendo, hasta que Alpine apareció como una opción con un futuro más prometedor. “Es un placer ser parte de un equipo como Alpine, que tiene mucha historia. Con (Luca) De Meo, Flavio (Briatore), que tienen claro los objetivos y adónde quieren llegar, es algo muy lindo“.

Fotos oficiales de Franco Colapinto para la temporada 2025 de Fórmula 1 con Alpine #F1📷 pic.twitter.com/PTEJvq7p2T — f1history🏁 (@f1history__) February 18, 2025

Colapinto también reveló su admiración por Flavio Briatore, quien ha sido una figura clave en la F1, habiendo sido el mentor de pilotos como Michael Schumacher y Fernando Alonso. “Es un honor y un orgullo enorme“, dijo sobre el hecho de que Briatore lo haya tenido en la mira y le haya ofrecido la oportunidad de ser parte de Alpine. El piloto argentino reconoció la enorme historia del empresario italiano en el rubro y su capacidad para detectar talento, algo que lo llena de confianza para el futuro.

Sin embargo, no todo ha sido positivo en la vida personal de Colapinto. El joven piloto fue el centro de atención mediática debido a su affaire con la actriz China Suárez, un tema que generó mucha controversia en los medios. Sin mencionarla, el corredor dijo:“A mí por suerte no me afectó. Obviamente que soy muy chico… siento que es fácil criticar cuando no estuviste en una situación así. Cuando crecés tan de golpe, dejás de ser un pibe normal de 18 años y te empieza a conocer la gente, es complicado manejarlo“.

Finalmente, Colapinto dejó en claro que, si bien reconoce sus errores, lo importante es aprender de ellos. “Soy un deportista y no me gustó que se hablara de mi vida privada cuando se tendría que hablar del deporte“, concluyó para ponerle punto final al tema.