Se vivió un momento de gran preocupación este domingo en el encuentro entre el Fiorentina y el Hellas Verona, cuando el delantero italiano Moise Kean se desplomó por varios minutos y tuvo que ser trasladado a un hospital en ambulancia, aunque consciente.

A los 60 minutos del duelo, Kean cayó y se golpeó de forma accidental por la rodilla izquierda del polaco Pawel Dawidowicz. El delantero de 24 años quedó en el piso y fue atendido por los médicos de su equipo. Sin embargo, regresó al terreno de juego, pero mostró signos de mareo y, minutos después, se cayó en el centro del campo, generando alarma entre sus compañeros y los jugadores del equipo contrario.

Moise Kean has collapsed on field after a head injury pic.twitter.com/5LVl5KEB62

— BitEuro (@Thermanmerman92) February 23, 2025