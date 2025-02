Este jueves el ‘Mundo Boca’ le picó el boleto al técnico Fernando Gago al asegurar su salida después de la bochornosa eliminación de la Copa Libertadores en la segunda fase del repechaje, la cual se daría luego del partido ante Rosario Central por el Torneo Apertura.

Sin embargo, todo parece haber quedado en stand by por la tarde. Es que el entrenador tiene fuerzas para seguir en el cargo -como lo dijo en conferencia post partido con Alianza Lima- y confrontó a uno de los integrantes del Consejo de Fútbol: Marcelo Delgado.

El Chelo fue el dirigente que acompañó al plantel a la concentración de cara al encuentro con el Canalla en una Bombonera que promete estar caliente y dar su veredicto. El diario Olé asegura que Gago encaró a Delgado por la noticia de su salida que circula desde la mañana: “¿Es cierto lo que se está diciendo? ¿Quieren que me vaya? Si es así, digánmelo”.

El ex delantero Xeneize le respondió negando que Riquelme y compañía están pensando en echarlo: “No no, tranquilo, vos tenés contrato por un año. No podemos responder a todo lo que dice la prensa”.

Fernando Gago tiene contrato hasta fines del 2025 (con posibilidades de extenderlo por una temporada más). El desenlace será mañana y podría ser renuncia o despido, dependiendo una mala perfomance o una derrota. ¿Y si gana… Pintita sigue?

Los concentrados vs. Central

Fernando Gago concentró 24 jugadores para recibir este viernes 20.00 horas por la fecha interzonal a Rosario Central, el líder del Grupo B. La única sorpresiva ausencia es la de Alan Velasco, quien falló el último penal de la definición.