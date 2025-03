“En qué tono lo preguntás? Yo no cambio el discurso de acuerdo a un resultado…”. Desde la primera pregunta, Marcelo Gallardo dejó en evidencia su malestar por la derrota ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Monumental.

“Estamos en el mismo tono, yo no cambio el discurso acorde al resultado. No lo voy a hacer ahora. Si vos me preguntás qué es lo que más me gustó, yo te digo que el partido de hoy, por momentos, me gustó. Se reflejó lo que yo quiero en algunos tramos. Y aún así perdimos”, comenzó el Muñeco en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

«¿EN QUÉ TONO ME LO PREGUNTÁS?» así de picante arrancó la conferencia de Gallardo tras la derrota de River vs. Estudiantes. pic.twitter.com/tF3Sfs7KPR — SportsCenter (@SC_ESPN) March 2, 2025

En este sentido, siguió: “Tuvimos el volumen de juego que no veníamos teniendo los partidos anteriores. A los 10 minutos nos hicieron un gol fácil, que podría haber potenciado a Estudiantes. Pero, a partir de ahí, tomamos el control. Nos faltaron más llegadas para tener posibilidades de convertir. Previo a la expulsión de Enzo Pérez, me gustó cómo estábamos jugando. Estudiantes no nos dañaba, aunque jugar con uno menos es díficil. El equipo se desdibujó desde el comportamiento posicional”.

Más allá de los goles de Alexis Castro y Santiago Ascacibar, y un nuevo rendimiento que no terminó de satisfacer a los hinchas, el DT dejó en claro que su equipo “representó mejor su idea” aún en la derrota: “Yo no le estoy mintiendo a la gente. Si un jugador hace un doble esfuerzo, asume una responsabilidad o un riesgo y se equivoca, yo prefiero a un jugador así. Dame esos que intentan todo el tiempo, aunque se equivoquen. Es difícil asumir esa responsabilidad”.