Ya lo anticipó Ruben Amorin en conferencia de prensa: la actitud y la reacción de Alejandro Garnacho tras ser reemplazado en el triunfo de Manchester United contra Ipswich no iba a pasar de largo sin consecuencias. Ahora, el entrenador reveló el curioso castigo que le impuso al atacante argentino.

Pero antes: ¿Qué fue lo que pasó? Antes del final de la primera mitad del encuentro que se disputó en Old Trafford, el técnico de los Diablos Rojos sacó a Garnacho reemplazandolo por Noussair Mazraoui para rearmar el equipo ante la expulsión de Patrick Dorgu. Con su rostro visiblemente ofuscado y sin mediar palabras con el cuerpo técnico, el argentino salió del campo y se dirigió sin escalas al vestuario y no volvió a aparecer en el banco de suplentes del Manchester United, algo que corresponde cuando un futbolista es reemplazado en durante el partido.

“Obviamente hablaré con Garnacho sobre ello, así que tendrán una respuesta en la próxima conferencia de prensa”, anticipó el DT apenas consumada la victoria ante el Ipswich. Y Amorim cumplió. El entrenador hizo acto de presencia nuevamente en una conferencia y anunció el castigo que le impuso al delantero de la scaloneta: “En el Manchester United todo es importante, y la percepción en un gran club es clave. Así que va a pagar la cena para todos, y eso es todo”.

💬 “He will pay for a dinner for the team.”

Ruben discusses Alejandro Garnacho’s substitution against Ipswich in Friday’s press conference 👇#MUFC || #FACup

— Manchester United (@ManUtd) February 28, 2025