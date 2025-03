La victoria de Boca 1 a 0 ante Rosario Central el viernes en el arranque de la fecha, quedó muy lejos. Pero en la previa de ese partido se hablaba de la posible salida de Fernando Gago como entrenador.

El cimbronazo días antes ante Alianza Lima en La Bombonera le había quitado todo el crédito de los hinchas del Xeneizs, que se manifestaron encontra de él y algunos jugadores. Milton Giménez fue el responsable de qué, por lo menos el fin de semana, Boca haya pasado desapercibido tras un arranque de año tormentoso.

Pese a todo lo mencionado, el ciclo de Gago estará a prueba constamente y su potencial reemplazo para el Consejo de Fútbol tiene nombre y apellido: “Kily” Gonzaléz, hoy en Unión de Santa Fe. El ex jugador del club integra una lista de técnicos que por distintas circunstancias reúnen los gustos de los dirigentes.

Pero el entrenador del Tatengue fue muy claro respecto a los rumores y le bajó el pulgar: “No, no recibí ningún llamado. Creo que la gente que está en Boca me conoce, de qué manera me manejo. Yo estoy muy comprometido con este club desde que llegué” confesó tras la victoria 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Horas antes había hablado Eduardo Domínguez tras la victoria de Estudiantes en el Más Monumento por 2 a 0 ante el River de Gallardo. Y en la misma sintonía que el “Kily” el técnico del Pincha también le quitó importancia a los rumores.

Pese a que la era del “Kily” había comenzado muy bien en Unión de Santa Fe, en el último semestre el equipo sufrío una merma futbolística y se le estaba constando los resultados.

El entrenador, aceptó la responsabilidad del presente del equipo y en sus palabras dio a entender que no se bajará del barco a pesar de las tentaciones de dirigir a Boca:

“Vuelvo a repetir, yo lo quiero a Unión, yo estoy muy a gusto acá. He recibido críticas de todo tipo y las acepto totalmente, me hago cargo, porque cuando el equipo no gana el primero que se hace cargo es el entrenador. Insisto, los rumores siempre van a estar, buenos y malos, pero mi cabeza está metida en Unión más que nunca”.