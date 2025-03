Una de las grandes sorpresas para el Mundial 2026 será el debut de un espectáculo de medio tiempo en la final del torneo, similar a los que tradicionalmente se realizan en el Super Bowl, el evento más importante del fútbol americano. Esta nueva iniciativa fue confirmada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien anunció que el espectáculo se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En su cuenta de Instagram, Infantino detalló: “Puedo confirmar el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA en Nueva York, Nueva Jersey. Este será un momento histórico para la Copa Mundial y un espectáculo digno del mayor evento deportivo del mundo”. Con esta declaración, la FIFA busca añadir un componente de entretenimiento que complemente la emoción del fútbol, al estilo de otros grandes espectáculos deportivos internacionales.

Aunque esta será la primera vez que se realice un show de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo, no será el primer evento en una competencia relevante. En la última Copa América, Shakira extendió el entretiempo a 26 minutos con una presentación en el partido entre Argentina y Colombia, demostrando el creciente interés por incorporar espectáculos musicales en el ámbito deportivo.

The 2026 FIFA Men’s World Cup final in the United States will break with tradition and have a Super Bowl-style halftime show, FIFA president Gianni Infantino has said. pic.twitter.com/NxK5bJt0xJ

