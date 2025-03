Emiliano Martínez, el arquero argentino que se consagró como campeón del mundo en Qatar 2022, ha sido objeto de intensas discusiones en Europa debido a sus habilidades y actitudes dentro del campo. Mientras que su destreza en los penales y su presencia en momentos decisivos lo han llevado a ganar varios trofeos en los últimos años, incluidos el Trofeo Yashin y The Best, sus comportamientos al límite del reglamento no son bien recibidos por muchos en el Viejo Continente. Entre elogios y críticas, el golero del Aston Villa sigue siendo una figura total.

Recientemente, las declaraciones de Edwin Van der Sar generaron polémica. En una entrevista con el portal Goal, el histórico arquero del Manchester United, fue interrogado sobre quién consideraba el mejor arquero del mundo donde eligió a Thibaut Courtois y Manuel Neuer como los mejores del mundo. Pero antes al momento de elegir al Dibu o a Alisson, el neerlandés se inclinó por el brasileño.

Edwin van der Sar sitúa al Dibu Martínez entre los mejores porteros del mundo 🧤 pic.twitter.com/5xgsAEGwdc — GOAL en español (@Goal_en_espanol) March 4, 2025

Allí fue donde Van der Sar amplió sus declaraciones y comentó: “No creo que Martínez esté en top 10 de los mejores arqueros del mundo actualmente. Para los penales sí, seguro. Pero está en el top 20”. De esta manera, el ex Red Devil menospreció las cualidades del marplatense en el arco y lo limitó solamente a los penales, obviando la importancia que tuvo tanto en Argentina como en el Aston Villa.

El debate sobre las capacidades de Martínez no es nuevo. En Europa, algunos lo acusan de recurrir a tácticas antideportivas para desestabilizar a los rivales, mientras que otros defienden su estilo como parte de su personalidad y fortaleza mental. El ex Arsenal, con su destreza bajo los tres palos y sus intervenciones clave, ha demostrado ser crucial en grandes momentos como sucedió en los títulos de la Albiceleste.

A pesar de las críticas, el arquero argentino sigue acumulando éxitos y manteniendo su posición entre los grandes, donde además de los buenos rendimientos también lo avalan los premios que ha ganado en este último tiempo. Por lo pronto, el Dibu sigue siendo un referente para el fútbol argentino.