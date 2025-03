Es sabido que Sergio Agüero siempre tuvo una pasión oculta y a la vez viva a flor de piel como lo es el automovilismo. Fanático del Turismo Carretera y de la Fórmula 1, el Kun se dio el lujo de vivir una experiencia que lo marcó de por vida: tuvo su primera prueba a bordo de un auto de Fórmula E en el circuito de Miami, Estados Unidos. Aunque dicha prueba fue en el marco de un evento de promoción el ex atacante del Manchester City se dio el gusto que a muchos de los mortales le gustaría darse.

El Kun no le tuvo miedo a hundir el pie derecho en el acelerador y comenzó a girar en el trazado de Miami, y sus registros no fueron nada malos al punto de que por radio le tuvieron que pedir que fuera “más despacio” para no sobrecalentar los neumáticos para no desgastarlos más. Sin embargo, lejos de hacerle caso al ingeniero que le dio la orden, Agüero siguió girando ya que según él no escuchó lo que le decían por la radio.

📣 ¡Pará un poco @aguerosergiokun! Al ex futbolista le tuvieron que pedir que baje un cambio en su primer contacto con el @FIAFormulaE en las #EvoSessions de Miami 😅 🎥 Fórmula E#FormulaE #Agueropic.twitter.com/TZdjut9VLb — Carburando (@CarburandoTV) March 5, 2025

Dentro del evento promocional, fueron once las figuras reconocidas que participaron con el objetivo de que la categoría eléctrica siga trascendiendo en el mundo.

Al igual que sus pares, Agüero corrió con un Porsche 99X Electric donde previo a eso, los famosos se sometieron a entrenamientos en el simulador y giraron en pista con autos similares para estar listos para esta experiencia que consistió en girar 20 minutos cada uno, como si se tratase de una clasificación

Entre las figuras destacadas además del Kun Agüero estuvieron Brooklyn Peltz Beckham, hijo de David, el actor Tom Felton y el creador de contenido Vinnie Hacker, entre otros.