Se pone marcha la décima fecha del Torneo Apertura 2025 con tres partidos para este viernes: Banfield vs. Argentinos Jrs y Vélez vs. San Martín de San Juan desde las 19 horas., y Central Córdaba (SdE) y Boca cierran el telón de la primera jornada de fútbol en el fin de semana.

Tras unos días caóticos con la eliminación temprana de la Copa Libertadores, le victoria ante Rosario Cental el pasado viernes trajo un poco de calma al ‘Mundo Boca’ y por lo menos pasó desapercibido en los últimos días.

Por la programación del calendario con anterioridad, pensando que el Xeneize iba a ir avanzado de Fase en la Libertadores, jugará por tercera vez un viernes a la noche de los últimas cuatro presentaciones.

Para el duelo de esta noche podría pasar algo inusual en la ‘Era Fernando Gago’: el entrenador podría repetir el mismo 11 que salió a La Bombonera para enfrentar al Canaya.

Todas las dudas se despejarán minutos antes del partido cuando el técnico presente las planillas. Ayrton Costa por Marcos Rojo en la zaga central podría ser una de las pocas variantes.

Enfrente un equipo muy duro como Central Córdoba que no pierde en Santiago del Estero desde noviembre del año pasado. El equipo que jugará la próxima edición de la Copa Libertadores viene de empatar sin goles ante Deportivo Riestra.

Posibles formaciones

Desde las 21.15 por la fecha 10 del Torneo Apertura y en el Estadio Único Madre de Ciudades, Central Córdoba recibe a Boca en la provincia de Santiago del Estero por la Zona A. El partido podrá verse por la pantalla de TNT Sports y Yael Falcón Pérez será el juez.

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Santiago Moyano, Jonathan Galván, Lautaro Rivero, Braian Cufré; Iván Gómez, José Florentín, Dylan Glaby; Luis Miguel Angulo, Leonardo Heredia y Matías Perelló.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Lucas Blondel, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Milton Giménez o Miguel Merentiel y Edinson Cavani.