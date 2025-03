Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo cuando tenía 19 años, rompió el silencio en un entrevista.

En diálogo con un medio local, señaló: “Mis padres y yo intentamos contactarnos con los padres de Fernando, pero ellos no quisieron. Es entendible que no quisieran nada conmigo. Les pediría perdón desde lo más sincero de mi corazón. Me puse en su lugar en toda la situación, no sé si ellos lo hicieron, pero eso me deja tranquila”.

Según el último fallo de la Corte Suprema, que confirmó la pena, Galarza saldrá de la cárcel a los 54 años, es decir en 2052.

“Todos los días intento ser mejor. Estudio idiomas, voy a la iglesia. Vamos a ir por ese lado, de poder demostrar que sí realmente tengo un cambio y que quiero progresar”, indicó sobre el hecho de solicitar la revisión de la condena, aunque aclaró que no apelará la sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: Nexofin