Dos años después de que se haya presentado la propuesta formal, la Fórmula 1 confirmó la incorporación de la undécima escudería en la categoría: Cadillac, la cual está respaldada por TWG Motorsports y General Motors (GM). De esta manera, la Máxima sumará un nuevo equipo a la grilla en la temporada 2026, misma en la que habrá cambios en las regulaciones y las normativas del monoplaza.

Se anunció este viernes en un comunicado hecho público por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y por los responsables de la categoría reina del motor: “La FIA y la Fórmula Uno pueden confirmar que, después de haber completado sus respectivos asesoramientos deportivos, técnicos y comerciales, se ha aprobado la petición de General Motors y de TWG Motorsports de ingresar un equipo Cadillac en el Mundial de Fórmula Uno”.

BREAKING: Cadillac confirmed as 11th team on the 2026 F1 grid#F1 pic.twitter.com/V5eoWfQCYX

— Formula 1 (@F1) March 7, 2025