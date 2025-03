Oficialmente la Fórmula 1 está de regreso. Ya pasaron las tres prácticas libres, y en la madrugada de este sábado se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Australia, el primer circuito de la temporada, y por primera vez en el año tenemos una referencia real del rendimiento de cada monoplaza después de la pretemporada en Bahrein.

McLaren es el equipo sensación, no solo por la Pole de Lando Norris y el segundo lugar del piloto local, Oscar Piastri, si no también por la confirmación de lo trabajado la semana pasada en los test. Con un gran ritmo a una vuelta, casi demoledor, las papayas comenzarán en la primera fila del GP y solo será cuestión de tiempo que también confirmen ante los ojos del mundo su presunto gran ritmo en tandas largas.

El campeón Max Verstappen, algo incómodo con su monoplaza, sacó el máximo provecho de su auto y coqueteo con el primer lugar en varios momentos de la prueba de clasificación, pero al momento de la verdad solo le bastó para quedarse con la tercera plaza.

Hubo varias sorpresas que nos dejó la primera qualy del año: las Ferraris comandadas por Charles Leclerc y Lewis Hamilton (debutando oficialmente con el Cavallino) solo pudieron ser 7mo y 8vo respectivamente, teniendo una diferencia encontra de 7 y 9 décimas de segundo con respecto a la Pole de Norris.

Otra de las sorpresas fue el rendimiento de Williams, la ex escudería de Franco Colapinto, quienes lograron meter a sus dos monoplazas dentro del Top 10 por primera vez después de mucho tiempo (6° Albon y 10° Sainz) mostrando una solidez que se acompañó con buenos tiempos en la pista.

Y finalmente hablando del Pilarense, quien está presente en el circuito, su equipo Alpine completó una qualy que le dejó un sabor agridulce: 9° Pierre Gasly y 14° Jack Doohan, a quien Franco mira de reojo.

A starting grid with talking points throughout – here’s how we line up tomorrow in Melbourne 🤩#F1 #AusGP pic.twitter.com/c1q8U9QB19

— Formula 1 (@F1) March 15, 2025