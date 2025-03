Tras el Gran Premio de China se hablaba de un posible arribo de Franco Colapinto a Red Bull, pero por estas horas parece que no hay mucho tiempo para el argentino en la escudería de la bebida energizante. Es que en el paddock hay una interna entre los pilotos Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

El arranque de temporada de Lawson, el elegido para ser compañero de Max Verstappen, fue decepcionante, trajo preocupación y rumores de cambios repentinos. Christian Horner, director de Red Bull, rompió el silencio sobre la situación del neozelandés: “Creo que Liam ha tenido un par de carreras difíciles, un fin de semana difícil aquí (en Shanghai). Decidimos sacarlo de la parrilla para realizar un cambio de configuración significativo, lo que nos permitió obtener 56 vueltas con datos razonables. Obviamente, lo analizaremos con atención y, como grupo, haremos todo lo posible por apoyarlo”.

Sobre Colapinto evitó dar declaraciones. Y sobre un intercambio por el japonés con la segunda escudería de RB: “Siempre habrá especulaciones en el paddock. Como dije, analizaremos la información y la analizaremos con atención”.

Horner intentó apoyar a Lawson aunque no pareció muy convincente: “La presión crece naturalmente en este negocio. Lo siento mucho por él, porque… se ve que lo está pasando muy mal en este momento. Es joven (23), tenemos el deber de cuidarlo. Haremos todo lo posible para apoyarlo. Liam sigue siendo un piloto muy capaz, lo sabemos, pero por alguna razón, no lo vemos capaz de dar ese rendimiento en este momento”.

Los dardos entre Tsunoda y Lawson

Al ser consultado por si estaba listo para subirse al Red Bull en el gran premio en su país, en Suzuka el 6 de abril, Tsunoda respondió: “Sí, 100%”.

Lawson no tomó bien las declaraciones de su ex compañero y lo ninguneó: “He corrido con él durante años, he competido con él en categorías inferiores y también lo hice en la Fórmula 1. Siempre le he ganado, así que puede decir lo que quiera”.

Más de un Horner esquivo: “Ni siquiera voy a comentar sobre un cambio, porque ese será su primer titular. Como dije, llevamos dos carreras en este campeonato. Tenemos bastante información, así que vamos a ir a analizarla bien, trabajar con Liam y hacer lo mejor que podamos por él”.