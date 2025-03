Todo fluía y reinaba la paz en Boca Juniors, debido a las seis victorias consecutivas que lleva en el Torneo Apertura, hasta este lunes. La tranquilidad en el equipo de Fernando Gago se cortó por la ausencia de uno de los futbolistas en el regreso a los entrenamientos.

Problemas de indisciplina. Carlos Palacios se ausentó sin aviso en la práctica de esta tarde, después de que el técnico le haya dado el fin de semana libre al plantel. ¿Tomará cartas en el asunto Pintita y/o el consejo de fútbol?

La información del periodista Augusto César sobre el chileno en ESPN: “Boca se entrenó por la tarde y podemos confirmar que Carlos Palacios se ausentó del entrenamiento, sin aviso y tras dos días libres. Se entrenaron por la tarde en el predio de Ezeiza y Palacios no se presentó. Por lo que me cuentan no es la primera vez”.

“El Facha” Palacios, de fiesta

Durante el fin de semana Palacios tuvo actividad nocturna y el propio jugador lo mostró en sus redes sociales. Una de las salidas fue con su compañero Ayrton Costa, quien sí se presentó en la vuelta a los trabajos.

“Imagino una charla dura entre Gago y el jugador”, opinó el cronista Xeneize. En noviembre del año pasado Fernando Gago castigó a Edinson Cavani por llegar tarde a la charla técnica, motivo por el cual el DT decidió en ese momento reemplazarlo por Milton Giménez para recibir a Unión.