Después de ganarle a Boca en el Parque Independencia, Cristian Fabbiani sorprendió en conferencia de prensa con un dardo certero: “Creí que el partido iba a ser un poco más difícil”. El día después, lejos de bajar un cambio, el Ogro duplicó la apuesta y atacó directamente a Fernando Gago.

En diálogo con ESPN F12, programa en el que trabajó como panelista antes de comenzar su carrera como técnico, el estratega de Newell’s dijo sobre Pintita: “No me gusta cuando los técnicos rivales te sacan mérito. Odio cuando no aceptan que el rival es más que el otro, hicimos un partido perfecto. Gago me quitó mérito, aunque no es el único que lo hizo”.

Y agregó un crudo análisis: “Boca no pateó al arco y defendimos bien lo que teníamos que defender”.

⚽FABBIANI Y LA CHICANA El Ogro se refirió a su frase después de ganarle a Boca que revolucionó el domingo. 📺 No te pierdas #ESPNF90 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/4OocjfrFcX — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 31, 2025

El partido en el Coloso Marcelo Bielsa fue más que especial para el entrenador por un motivo en particular: “De todos los partidos que gané, fue el que más disfruté porque tenía a mis 3 hijos en la cancha con mi mujer, se dio la noche perfecta”.

El pedido a Lionel Messi

Fabbiani soñó con los ojos abiertos que el capitán argentino vuelva a ponerse la camiseta de Newell’s: “Ojalá que Messi se venga a jugar 4 meses nada más, cuando quiera”. Aunque fue un comentario entre risas, el DT tiró: “Un torneo dura eso, cuatro meses. Puede hacer una buena dupla con Éver”.