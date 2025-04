Pasó una nueva fecha de la Fórmula 1 y el Gran Premio de Japón fue nuevamente para el neerlandés Max Verstappen en su Red Bull. Lando Norris y Oscas Piastri (McLaren) completaron el podio.

Alpine el equipo de Franco Colapinto sigue siendo la única escudería que no ha logrado sumar puntos en lo que va de la temporada. Pierre Gasly finalizó 13° y Jack Doohan 15°.

Se esperan movimientos en la escudería francesa y la incógnita de acá en adelante es saber si Doohan mantendrá su butaca en la F1 o si los reiterados accidentes será suficiente para Flavio Briatore y el equipo para tomar decisiones al respecto.

En el inicio de la semana, la primera noticia que involucra a Alpine es la salida del japonés Ryo Hirakawa. El piloto de reserva se irá a Haas como parte de un acuerdo técnico de Toyota con la escudería nortemaricana.

La ausencia del piloto argentino hizo posible la presencia de Hirakawa en Suzuka. De echo el corredor de 31 años salió a una de las pruebas libres del circuito con el monoplazas de Alpine, su última función en el equipo.

De cuatro pilotos de reserva el número bajó a tres: Colapinto (Argentina), Kush Maini (India) y Paul Aron (Estonia). El próximo fin de semana la máxima categoria del mundo se muda a Medio Oriente con el Gran Premio de Baréin.

