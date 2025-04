Este miércoles continúa la acción en la Champions League con las otras dos series restantes de cuartos de final. El martes tuvimos representación argentina con Lautaro Martínez en el Inter de Milán y hoy tendremos a Emiliano Martínez.

El Dibu visitará con el Aston Villa al París Saint-Germain, en lo que será la vuelta del arquero campeón del mundo a tierras francesas. El arribo del ex Independiente a la capital no pasó desapercibido y la prensa le dedicó unas líneas: “Emiliano Martínez, el portero que amamos odiar”.

