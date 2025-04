Fernando Alonso se llevó todas las miradas por unos instantes durante el desarrollo de la segunda tanda de prácticas libres en el Gran Premio de Bahréin de la Fórmula Uno correspondiente a la cuarta fecha de su calendario 2025.

El piloto oriundo de la región de Asturias protagonizó una de las imágenes más curiosas de lo que va de temporada: Al bicampeón mundial de Fórmula 1 en 2005/2006 se le desprendió el volante con el auto en marcha, lo que lo obligó a cambiar la pieza una vez llegado a boxes, junto con otras piezas del sistema de dirección de su Aston Martín.

The Spaniard is back in the pits now as Aston Martin investigate the issue #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/fV1INSJYM4

Fernando Alonso’s steering wheel has come off 👀

“Cambiemos el volante. Hay un problema y se está apagando”, reportó el español a través de la comunicación por radio con el equipo. “Tuvimos un problema en el auto de Alonso que estamos intentando resolver en el box. Después de investigar más, vamos a cambiar partes del sistema de dirección de su monoplaza”, escribió el equipo con sede en Silverstone a través de su cuenta de X.

We had a steering wheel issue on Fernando’s car which we are looking to resolve in the garage.

Upon further investigation, we’re changing parts of the steering system on Fernando’s car.#BahrainGP pic.twitter.com/Pd0QxLawGT

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) April 11, 2025