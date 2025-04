El Circuito Internacional de Bahréin albergará la cuarta fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1, donde Lando Norris llega liderando el campeonato por apenas un punto de diferencia sobre Max Verstappen. Esta carrera será la segunda de tres fechas en fin de semanas consecutivas dentro del calendario de la máxima.

Después de las carreras de madrugada en el continente asiático, el Gran Premio de Bahréin será a las 12.00 PM (hora Argentina) y se podrá ver en directo solo por Disney+.

Sparks will fly! ✨

Don’t miss lights out at the #BahrainGP 🇧🇭#F1 @TAGHeuer pic.twitter.com/a54LHHFJ1i

— Formula 1 (@F1) April 12, 2025