La Fórmula 1 llevó a cabo su clasificación para el Gran Premio de Bahréin la cual tuvo una definición atípica. Cuando todo el mundo se imaginaba un 1-2 de McLaren, con Lando Norris a la cabeza, la qualy dio un giro inesperado: varios pilotos cometieron errores o por ritmo de sus monoplazas no pudieron ni siquiera dar un intento de pelea a la Pole Position.

El cajón N°1 de partida lo ocupará Oscar Piastri (1:29.840) con su McLaren, seguido del Mercedes Benz de George Russell y la Ferrari de Charles Leclerc. Por detrás de ellos se ubicó el italiano Andrea Kimi Antonelli, el joven talento que sigue deslumbrando a todos con su rápida adaptabilidad a la Fórmula 1.

Lando Norris, actual líder del campeonato, cometió un pequeño error en la curva 1 que lo condiciono para el resto del giro y se deberá conformar con largar desde la sexta plaza. A modo de consuelo le queda el saber de que su máximo rival por el titulo, Max Verstappen (Red Bull), tuvo problemas con el agarre de sus neumáticos y con los frenos, algo que le valdrá únicamente para largar séptimo, bastante lejos en ritmo en cuanto a lo mostrado por los monoplazas de color papaya

La gran sorpresa la dio Alpine, el equipo de Franco Colapinto, con Jack Doohan teniendo su mejor clasificación en lo que va de temporada (saldrá desde P11) y Pierre Gasly dio la nota entrando a Q3 y quedando 5°. ¿Serán capaces de aprovechar la oportunidad para conseguir los primeros puntos del año?

