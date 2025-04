Mientras se desarrolla el juicio contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, por abuso sexual contra menores y distribución de material de pedofilia, ambos ampliaron sus declaraciones ante el Tribunal de Posadas, en la provincia de Misiones, de donde son oriundos y desde donde manejaban una red de pornografía infantil.

Durante su alegato el exdiputado libertario, negó formar parte de una red de pedofilia y aclaró que el dispositivo electrónico que se secuestró en su domicilio con material de abuso explícito a menores, ya no estaba en su poder. “Yo sabía que no tenía un pendrive en mi casa, pero me empecé a preocupar. Era un pendrive que había utilizado porque estudiaba a distancia en aquel entonces. Bajaba apuntes, facturas y cosas del trabajo. Lo usaba para ir a imprimir a las librerías o las oficinas porque no teníamos impresora”, dijo.

“Lo usó, lo llevó a su casa y lo llevó de vuelta a su vivienda, pero reconoció que evidentemente no fue así”, dijo Germán Kiczka sobre su hermano. Además negó su participación en grupos de la aplicación Telegram, donde circularían imágenes de abuso sexual de menores. “Nunca escribí, respondí, pregunté, ni me involucré”, señaló ante el tribunal misionero.

