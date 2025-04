Boca ha demostrado ser uno de los mejores equipos del Torneo Apertura junto a Independiente, Huracán y Argentinos Juniors. Con 29 puntos en la Zona A es líder en soledad y el equipo que hasta acá más puntos cosechó (el Rojo tiene 28).

La victoria ante Belgrano 3 a 1 en Córdoba, saldó una deuda pendiente con los partidos de visitantes. Aunque hay que remarcar que este plantel, extenso y de grandes nombres, compite una vez por semana y ha trazado al torneo doméstico como el objetivo del semestre.

Así y todo al que se le cerró el arco es a su capitán, Edinson Cavani. Desde el 26 de enero hasta la actualidad, el Uruguayo disputó 10 partidos en todas las competencias y anotó apenas dos goles: Huracán y Defensa y Justicia fueron sus víctimas.

En una entrevista con Radio Continental, el ex jugador del PSG habló de su presente y confesó: “Soy el primero que quiere hacer goles, es una necesidad que tengo como delantero. Pero son momentos, y hay que bancarlos con calma”

Su estado de ánimo y el trabajo de Gago en Boca

A pesar de la mala racha vigente, al Uruguayo se lo ve óptimo desde lo físico y actitudinal. A la hora de entregarse al equipo en los partidos es el primero en presionar, correr y meter: “El día que no esté contento, seré claro con Román y con la gente. Hoy estoy en un lugar espectacular”, afirmó el charrúa.

Fernando Gago estuvo bajo la lupa post eliminación contra Alianza Lima en la Copa Libertadores e incluso se ventiló en la prensa que varios de los jugadores del plantel le habían soltado la mano:

“Fernando bancó lo que tuvo que bancar, la verdad fue un momento difícil con críticas y todo. Fue un conjunto de cosas. El equipo demostró que hay que seguir luchando. Acá no es que los jugadores bancaron a Fernando. Si algún día me entero que un compañero intenta voltear a un entrenador primero me voltean a mí. Yo tener un compañero así no quiero, seré el primero en plantarme a hablar”,