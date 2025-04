Las cámaras captan y escuchan todo, hasta el insólito pedido de la tenista Harriet Dart al umpire en la primera ronda del Abierto de Rouen femenino en Alemania.

¿Puedes decirle que se ponga desodorante? fue el inesperado comentario de la británica para la jueza de silla. La víctima de no oler bien, según Dart era la francesa Loïs Boisson.

A pesar del altercado, Boisson no dejó dudas en la cancha de polvo de ladrillo en Sttugart: venció a la tenista británica en sets corridos y sin dejar dudas por 6 – 0 y 6 – 3.

Quien accedió a segunda ronda, se lo tomó con un humor al comentario y posteó en sus redes sociales: “Aparentemente necesitamos una colaboración”, publicó en su historia de Instagram citando a una reconocida marca de desodorantes.

Lois Boisson is funny for this 😭🤣 glad she’s not taking things too personally pic.twitter.com/DiQ05bTbuc

— Christian’s Court (@christianscourt) April 15, 2025