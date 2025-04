Luego de haberse consagrado campeón de las últimas cuatro temporadas de la Fórmula 1, Max Verstappen estaría descontento con la actualidad de Red Bull. Pese a su triunfo en el Gran Premio de Japón, sus explosivas declaraciones tras el GP de Baréin alimentaron los rumores de una posible salida.

Según informó La Gazzetta dello Sport, el neerlandés podría firmar un contrato de tres años con Aston Martin, impulsado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, por un valor total de 300 millones de dólares (equivalentes a 264 millones de euros), lo que supondría un aumento salarial de 50 a 88 millones de euros por temporada.

🚨 | According to @Gazzetta_it, Aston Martin are willing to offer Max Verstappen a three-year, €264 million contract.

This would be financed by the Saudi Arabia sovereign wealth fund, who Gazzetta claim are interested in buying the team from Lawrence Stroll. pic.twitter.com/89CNp54CRr

