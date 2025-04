Con Franco Colapinto al acecho en Alpine, Jack Doohan se prepara para una nueva carrera este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudita. ¿Cómo le fue al piloto australiano en la clasificación en el circuito de Jeddah?

Mal. A Jack Doohan otra vez le fue mal y no le da resultados a la escudería francesa. Doohan no solo no pasó el primer corte de la Q1 este sábado, sino que también cometió negligencias que fueron penadas por la FIA.

El detalle de lo sucedido por Carburando: “Tras recibir una reprimenda en la última tanda libre, Doohan intentó sostenerse dentro de los primeros 15 tiempos, pero sufrió el retiro de varias vueltas de registro por exceder los límites de pista”.

El piloto aseguró que el viernes no comenzó de la mejor manera y eso le quitó confianza. Sobre los apercibimientos hizo declaraciones: “Sí, para ser sincero, fue bastante vergonzoso. Supongo que estaba superconcentrado y ni siquiera pensaba, simplemente iba en línea recta”.

Y agregó: “Al final, son fracciones, así que al menos pude quitármelo de encima en los entrenamientos. No quería, pero sabía que debía tomar un poco más de margen y acordarme de casi cambiar ese enfoque al salir de la última curva”.

Not an easy one today for @jackdoohan33. Time to look ahead plenty of opportunities in tomorrow’s race 👊 pic.twitter.com/F1MPITXMcu

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 19, 2025