Después de la derrota en el Superclásico y la salida de Fernando Gago como entrenador, Mariano Herrón tendrá nuevamente su chance de dirigir al plantel de la primera división como técnico interino. Y el primer desafío será vencer a Tigre de visitante para asegurarse el primer lugar en la zona A y definir los playoffs de local.

Previo al partido, como es costumbre, se suele dar la lista de convocados al encuentro y Herrón tomó una decisión de dejar afuera a un jugador, que aparentemente no se tomó de la mejor manera el ser excluido de la convocatoria.

Juan Barinaga no formó parte de la nómina del nuevo DT del Xeneize y dejó un particular posteo en las redes sociales que parecería manifestar su malestar con su situación actual en el club: “Acepten la injusticia, traguen el veneno, que todo se equilibra al final“, es la frase de Marcelo Bielsa que compartió el ex Belgrano de Córdoba en sus redes sociales durante la mañana del domingo.

🇦🇷 Juan Barinaga en Instagram. ⚠️ Recordemos que el lateral NO FUE CONCENTRADO por Mariano Herrón para enfrentar a Tigre. pic.twitter.com/GwhENRCmMr — JS (@juegosimple__) May 4, 2025

Lo cierto es que Barinaga perdió mucho terreno en la consideración de Gago cuando pudo recuperar a Lucas Blondel para ser el competidor natural de Luis Advincula, a pesar de eso, también es cierto es que prácticamente nunca salia de las nóminas de citados y siempre aparecía como una variante en el banco de suplentes.

Recordemos que el último partido de Juan Barinaga con el Xeneize fue el 18 de febrero, en la ida ante Alianza Lima por la Fase 2 de la Copa Libertadores.