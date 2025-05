Muy malas noticias de Boston Celtics: la franquicia confirmó la rotura del tendón de Aquiles de Jayson Tatum. La estrella del equipo campeón se despide de los Playoffs en un momento crucial.

En el cuarto juego de las semifinales de Este en la NBA, Tatum salió llorando desconsolado del Madison Square Garden. Se jugaban los últimos minutos del 4°Q con la victoria parcial de New York 113-104. En un intento de recuperación de la bola, el Ala-Pívot realizó un movimiento brusco y rápidamente quedó tendido en el suelo.

La información oficial de los Celtics: “Jayson Tatum se sometió hoy a una cirugía exitosa para reparar una rotura del tendón de Aquiles derecho. No hay una fecha de regreso disponible, pero se espera que se recupere por completo. Se proporcionarán más actualizaciones cuando sea necesario”.

Jayson Tatum today underwent successful surgery to repair a ruptured right Achilles tendon. No timetable is currently available for his return, but he is expected to make a full recovery. Further updates will be provided when appropriate. pic.twitter.com/TTXziFtMQB

— Boston Celtics (@celtics) May 13, 2025