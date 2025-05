Tras apenas seis meses de colaboración, Novak Djokovic se separa de Andy Murray. Un comienzo de temporada extraño para el serbio, máximo ganador de Grand Slams con 24, que no ha alzado ningún título bajo la tutela del británico.

El serbio lo anunció despidiéndolo en su cuenta oficial de X (ex Twitter): “Gracias, entrenador Andy, por todo el esfuerzo, la diversión y el apoyo durante los últimos seis meses dentro y fuera de la cancha. Disfruté mucho profundizando nuestra amistad”.

Lo llamativo respecto al oriundo de Belgrado de 37 años es que la decisión se da a menos de dos semanas del inicio de Roland Garros.

Thank you, coach Andy, for all the hard work, fun & support over last six months on & off the court. I really enjoyed deepening our friendship together 🙏 pic.twitter.com/iXqkdIN2Gb

— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 13, 2025