El histórico entrenador de fútbol, Carlo Ancelotti, asumirá como DT en la selección de Brasil este próximo 26 de mayo pero desde ya podemos empezar a ver su mano personal en el armado de la convocatoria del conjunto verdeamarelo de cara a la siguiente doble fecha de eliminatorias en la que enfrentará a Ecuador el 5 de junio en Guayaquil y el 10 recibirá a Paraguay.

Según confirmó el medio brasilero Globo Esporte, Neymar volverá a ser convocado al seleccionado pese a que no juega con el Santos desde el 16 de abril, cuando sufrió una nueva lesión frente a Atlético Mineiro.

Más allá de que aún no trascendió una lista oficial, la pre convocatoria de Ancelotti incluirá a seis jugadores de Flamengo: Danilo, Wesley, Leo Ortiz, Alex Sandro, Gerson y Pedro. Otros nombres que se suman son Oscar, Fabricio Bruno y Hugo Souza.

La principal novedad pasa por la inclusión de Igor Paixão, delantero de 24 años que se desempeña en Feyernood de Países Bajos y viene de tener una temporada soñada con 18 tantos y 14 asistencias. En caso de superar el corte de la pre lista del italiano, será el debut de Paixao en la Canarinha.

Cabe destacar que el ex DT del Merengue tiene visto a 50 jugadores para armar la nómina definitiva, pero a diferencia de otras ocasiones la lista final no será publicada hasta tanto no se realice el corte correspondiente.