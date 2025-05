Desde la Riviera Francesa, donde participó del Festival de Cannes, Franco Colapinto palpitó su participación en el Gran Premio de Mónaco, uno de los más antiguos y prestigiosos de la Fórmula 1 que se corre dentro dentro del Principado de Mónaco.

Colapinto confesó sus sensaciones para este fin de semana: “Es uno de los circuitos más difíciles para adelantar, sin margen de error. Estoy deseando volver al buen camino, ganar confianza y seguir desarrollándome con el equipo”.

El pilarense también volvió a hablar de su redebut en la F1 el fin de semana pasado en Imola: “Fue un fin de semana difícil, pero con sus aspectos positivos. Aprendimos mucho como equipo y me fui sintiendo cada vez más cómodo con el coche a medida que avanzaba el fin de semana”.

Y puntualmente se refirió al accidente en la clasificación: “Estaba llevando el auto al límite en la clasificación y finalmente cometí un pequeño error, que tuvo graves consecuencias. Salimos desde la decimosexta posición y simplemente intentamos ser pacientes e intentar meternos en la pelea por los puntos, lo que casi conseguimos”.

Colapinto dejó Cannes y este miércoles ya se mostró en Montecarlo, donde fue invitado junto con toda la parrilla a ver el estreno exclusivo de la película F1, dirigida por Joseph Kosinski protagonizada por Brad Pitt.

Alpine compartió en sus redes sociales como Colapinto ultima los últimos detalles en el simulador, antes de subirse al monoplaza para las primeras prácticas libres del viernes.

