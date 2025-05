Escandaloso final en el Arena do Grêmio se vivió anoche en la Copa de Brasil: Cristian Pavón intentó escupir al árbitro del partido y agredió a un policía. Terminó detenido, prestando declaraciones en la Justicia y acusado de tentativa de agresión.

¿Qué fue lo que sucedió? en el partido de ida, Gremio cayó derrotado 3 a 2 en su visita al Centro Sportivo Alagoano en octavos de final. Anoche el Tricolor definía la serie en casa y una decisión arbitral desató la polémica.

El árbitro Matheus Candançan anuló la victoria parcial a instancias del VAR, lo que era 1 – 0 a favor de Gremio por una supuesta falta previa del defensor argentino Walter Kannemann.

El partido terminó 0 – 0 y el equipo de Porto Alegre quedó eliminado por un equipo de la Serie C. Lo que desató un escándalo en la cancha con los jugadores y en las gradas con los hinchas gaúchos.

O áudio do VAR do gol anulado do Grêmio contra o CSA, pela Copa do Brasil.

