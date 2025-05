El polémico arbitraje de Yael Falcón Pérez en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 entre River Plate y Platense no pasó desapercibido. Fueron varias las polémicas que instaló el trabajo del colegiado dentro del campo de juego que, al día de hoy, siguen siendo tema de debate en bares, cafeterías, hogares, juntadas con amigos y por supuesto, en los medios de comunicación.

Fernando Rapallini, recientemente nombrado Gerente Técnico de Arbitraje, mantuvo una charla cara a cara con Falcón Pérez luego de un encuentro de capacitación que se llevó a cabo este miércoles con todos los árbitros de primera división, y como todos se imaginan, hubo tirón de orejas.

Rapallini, en una charla con el Diario Olé, manifestó que tuvo “una muy mala conducción, especialmente en el segundo tiempo. (…) Falcón Pérez perdió el control del partido, en especial a medida que avanzaba el segundo tiempo, y con la sucesión de fallos y decisiones el partido terminó perdiendo la normalidad, que es algo que no debe ocurrir”, aseguró el arbitro que reprimió al colegiado encargado de dirigir a River en su último encuentro.

Uno de los errores más graves señalados fue la no expulsión de Marcos Acuña por un planchazo: “Para nosotros es una jugada de expulsión directa en la que ni siquiera amonestó, dejando en la cancha a un hombre que se tenía que ir”. Aunque no todos fueron señalamientos para Falcón Pérez, Rapallini también remarcó que el VAR, a cargo de Mauro Vigliano, falló al no revisar la jugada.

¿ERA ROJA O SEGUNDA AMARILLA PARA EL HUEVO ACUÑA? Yael Falcón Pérez no le mostró ninguna tarjeta.

Otro error arbitral fue Franco Mastantuono y Fernando Juárez en la que el juez no sancionó falta y tampoco detuvo la acción para chequear el bienestar de los jugadores: “Hay falta de Mastantuono, no como para expulsarlo, pero sí para detener el juego, y allí habría visto que el jugador de Platense estaba lesionado por el choque y no fingiendo para ganar tiempo. De hecho, se acercó y separó al jugador de River de al lado de donde estaba caído el rival, en actitud de aligerar la jugada”.

Por si fuera poco, Rapallini cuestionó la decisión de la última jugada, previa al penal de River. Falcón Pérez cobró lateral para el Millonario, pero el último en tocar el balón fue Kevin Castaño y no Franco Zapiola, jugador del Calamar de Vicente Lopez. Para el Gerente Técnico de Arbitraje se trató de un error compartido: “Tampoco recibió ayuda del asistente (Yamil Bonfá) ni del cuarto árbitro (Sebastián Martínez). Después es correcta la sanción del penal, pero todo esto queda opacado por la seguidilla de jugadas que lo antecedieron”.

Todos los jugadores de Platense protestan un lateral previo a favor del Calamar

Y cerró, contundente: “Todo esto redondeó un mal partido, sobre todo, más allá de acciones puntuales, con una muy mala conducción del juego”. A pesar de todas las críticas, Rapallini dejó en claro que mantiene una buena opinión sobre el desempeño cotidiano de Falcón Pérez, quien se encuentra próximo a participar en el Mundial de Clubes. Sin embargo, aclaró que no tiene el poder de castigar a su compañero con “posibles sanciones, designaciones, promociones”, ya que esas responsabilidades siguen estando en manos de Federico Beligoy.