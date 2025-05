La final de la Conferencia Este de la NBA empieza a tener un claro favorito, generando la sorpresa en los que creían que en el Madison Square Garden habría dominación y recuperación local. Indiana Pacers volvió a dar el golpe en el mítico estadio ante los Knicks y venció a los de Nueva York 114-109 y estiró su ventaja a 2-0, con una versión descomunal de Pascal Siakam.

Si bien ya habían advertido dos días atrás que serían un hueso difícil de roer tras remontar 17 puntos en el último cuarto del primer cruce, logrando un doble agónico de Tyrese Haliburton que llevó al primer juego a la prórroga en la que terminaron imponiéndose por 138-135.

Con la victoria de ayer ya son 6 triunfos consecutivos fuera de Indiana, lugar al que ahora volverán para disputar este domingo el tercer juego y, el martes, un cuarto encuentro en el que puede cerrar junto a su público un contundente pase a la final.

Los Pacers tienen una estadística que juega en su favor ya que de las 82 oportunidades en las que hubo una ventaja inicial semejante durante una final de conferencia, en 76 veces se terminó metiendo en la definición la franquicia que consiguió esa diferencia.

Esta victoria de los Pacers fue un duro golpe para los Knicks, que deberán rescatar algún triunfo en estos próximos dos encuentros como para, luego, sí imponer el clima de su gente con éxito y revivir la chance de meterse en la final. Que se medirán contra el ganador de la Conferencia Oeste, en la que también los Thunder lideran la serie 2-0 frente a los Timberwolves.

the six in Game 2 🔥 pic.twitter.com/89Kl0wxvut

— Indiana Pacers (@Pacers) May 24, 2025