Este domingo Roland Garros le rindió un emotivo homenaje al Rey de Francia: Rafael Nadal. En la en la pista Philippe Chatrier se conmemoró la histórica trayectoria del máximo ganador del Grand Slam de tierra batida.

La ceremonia marca el adiós definitiva de Rafa, quien se retiró del tenis profesional en noviembre de 2024 y le faltaba la despedida en un torneo que ganó 14 veces.

La Fiera habló en francés, español e inglés: “Toda mi gratitud por este homenaje en la pista de tenis más importante de mi carrera. Ha sido una historia increíble que empezó en 2004 y que siguió en 2005, jugando con Richard Gasquet. Ese día entendí lo que significa Roland Garros. He tenido grandes rivales como Novak, Andy y Roger. Este torneo es único por su gente y quiero dar las gracias a todos los presidentes de la federación francesa que ha habido durante mi trayectoria”

Las palabras para su mentor, entrenador y tío: Toni Nadal. “Gracias Toni. Lo que hemos vivido no siempre ha sido fácil, pero, sin ninguna duda, ha valido la pena. Has sido el mejor entrenador que jamás hubiera podido tener”.

Back for his Roland-Garros farewell 🧡 #RolandGarros pic.twitter.com/CXdh7DA6xc

El momento lo ameritaba. En París se volvió a juntar el Big Four: dijeron presente Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray. También otros deportistas como Carlos Alcaraz y Paul Gasol, su familia y amigos cercanos.

Un vídeo repasó todos sus éxitos mientras Rafa, en el centro de la cancha, de elegante traje negro para la ocasión, miraba emocionado. Como parte del homenaje este domingo 25 de mayo hasta la eternidad, el torneo colocó en la pista central una placa conmemorativa junto a la huella de su zapatilla.

The greatest ever to grace our clay.#RolandGarros pic.twitter.com/5np4tHMdZk

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2025