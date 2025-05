Mientras se reanuda el proceso que busca esclarecer la muerte de Diego Armando Maradona, en medio del escándalo por la filmación de un documental no autorizado, por parte de una de las integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N°3, la jueza Julieta Makintach, sostuvo que no cometió ningún delito y que no se apartará.

“No hay irregularidad, no hay delito, pero si puede haber es una gran operación mediática. No veo hechos precisos, claros, potencialmente ilícitos, penalmente relevante, del cual yo pueda darle alguna explicación. No hay sospecha ninguna de falta de neutralidad”, dijo la magistrada denunciada por la defensa de uno de los imputados.

En su descargo, la jueza indicó: “Yo no quiero ser una causa mal utilizada y tergiversada de este debate. Yo no me voy a apartar. Yo no voy a dar lugar a la nulidad de este debate, porque no lo merece. Nadie puede decirme que tengo inclinación en la balanza, recién inicia este debate. Estoy esperando recibir prueba para formar convicción”.

Fuente: Nexofin