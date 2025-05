Miguel Ángel Russo y San Lorenzo tomaron caminos diferentes: el entrenador llegó a un acuerdo con el club y esta mañana firmaron los papeles y rescindieron el contrato que iba hasta fin de año.

Julio Lopardo, actual presidente del Ciclón en función tras el interinato sin fecha de regreso de Marcelo Moretti, habló con la prensa y dio detalles de la reunión con el ahora ex entrenador del club:

“No sé si va a Boca, tiene todas las posibilidades de ir a hacerlo. Me molestó escuchar las versiones, veremos si va a Boca, yo le pregunté el viernes y me dijo que no había hablado, ayer lo mismo y le creí, a Miguel hay que creerle” subrayó Lopardo.

“El viernes le pregunté a él sobre las versiones con Boca, que hicieron mucho daño, y dijo que no, que no habían hablado. Ayer le pregunté y me dijo lo mismo. A Miguel tengo que creerle” Lopardo luego de la renuncia de Russo como DT de San Lorenzo.pic.twitter.com/HJWxNEBRz6 — Agustín Cardozo 🎙️ (@Agustinjcardozo) May 27, 2025

En Boca confían en cerrar todo en las próximas horas

“A Boca es díficil decirlo que no” confesó alguna vez Miguel Ángel Russo en 2006, antes de iniciar su primer ciclo en Boca Juniors. Y esa frase encastra perfecto a la historia que vive Boca, San Lorenzo y el DT en los últimos días.

El Xeneize atraviesa una agonía futbolística desde hace un pronlogado tiempo y Riquelme confía que el entrenador puede llegar a hacer reinar la paz nuevamente con trabajo y resultados positivos.

En las últimas horas avanzaron con la rescisión del contrato de Fernando Gago que todavía figuraba como entrenador del Xeneize en AFA y esperan cerrar todo en las próximas horas para que tome las riendas del plantel.