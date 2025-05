Este viernes iniciaron las prácticas de cara al Gran Premio de Barcelona que será el próximo domingo 1º de junio, en donde Franco Colapinto no logró un buen rendimiento. Sin embargo, a pesar de su desempeño, quien salió a bancarlo fue Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine.

“Tenemos que esperar un poco para juzgar a Franco”, aseguró Briatore en una de sus respuestas divulgadas por The Race. “No sé ahora mismo si Franco se quedará toda la temporada o no, pero ya veremos. Depende del rendimiento. Solo nos fijamos en el rendimiento, nada más”, sostuvo Briatore.

“Veamos esta carrera. Necesitamos la carrera completa. Corrimos Montecarlo, que fue una carrera muy especial para todos. Cometimos muchos errores en la clasificación. Y en Montecarlo, ya sabes, clasificar bien es la clave. Especialmente esa carrera. Montecarlo fue muy aburrido y muy molesto. Ya veremos. Esta es la primera carrera real de Franco“, explicó el empresario italiano, en una conferencia que brindó para los directores de equipo de la FIA.

Sin embargo, también fue crítico del pilarense y resaltó los aspectos a mejorar: “Lo subimos al coche. También tiene velocidad. Su primera carrera fue difícil. Todavía le falta la capacidad de manejar la presión. Si tienes velocidad y chocas contra la pared, no sirve de nada“.