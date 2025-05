A menos de 24 horas para la gran final de la Champions League entre Inter de Milán y París Saint Germain, reapareció Lautaro Martínez ante las cámaras y confesó como llega físicamente para el partido.

El delantero de la Scaloneta no suma minutos desde el 6 de mayo cuando anotó en el 4-3 ante Barcelona en la semifinal que se jugó en Italia. En aquel partido fue reemplazado a los 73′ y se perdió la recta final del Calcio.

“Ya estoy bien, ya el último partido del campeonato con el Como podía sumar minutos, podía jugar, pero fue una decisión del staff médico y técnico de esperar un poquito más. Hoy estoy al máximo, al 100%, recuperado completamente” confesó en una entrevista que brindó a ESPN tras perderse los partidos ante Torino y Lazio y dio detalles de la lesión que sufrió:

“Con Barcelona allá tuve un problema muscular, me hice estudios y no llegaba a desgarro pero sí distensión, los primeros dos días fueron de mucho dolor, pero después jugué igual, traté de recuperarme lo mejor posible lo más rápido y lo conseguimos. Lo importante es que el Inter pasó a la final y ahora jugaremos el último partido por el objetivo”

⭐️🇦🇷

🎙️ Lautaro Martinez :

« I’ve won a lot of trophies in my career but the one I’m missing is the Champions League and we’ll have to play the perfect game for that. »

pic.twitter.com/XHlTkbK81R

— Ⓣ10 🇦🇷 ★★★ (@TeodoroLosDiez) May 30, 2025