La Fórmula 1 llegó a la península ibérica, más precisamente a España, para celebrar su novena fecha del calendario en el tradicional Circuit de Montmelo en Catalunya.

Tras lo que fue el Gran Premio de Mónaco la semana pasada, donde nuestro representante culminó 13° sin meterse en líos y complicaciones, llega el Gran Premio de España, trazado donde Franco supo brillar en categorías inferiores y espera poder replicar los éxitos en este fin de semana.

La competencia será a 66 vueltas en un circuito que es la contracara de Mónaco: un mix de curvas rápidas y lentas sumado a una larga recta para poder aplicar el DRS y adelantar con cierta facilidad. Además, el factor estrategia también tendrá su influencia a la hora de ganar o perder posiciones en pista.

El Gran Premio de España comenzará a las 10.00 horas (Argentina) y se podrá ver por televisión en ESPN y vía streaming por Disney+ Premium, donde está la posibilidad de ver el On Board de Franco Colapinto.

