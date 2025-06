El París Saint-Germain finalmente consiguió lo que buscó por tantos años: la Champions League. Los más afortunados que viajaron festejan en Múnich y otros miles de fanáticos se juntaron en el Parque de los Príncipes y otras zonas de la capital de Francia.

Los parisinos tienen fama de encenderse con una chispa, y esta vez no fue la excepción. Al momento se reportan “disturbios” y una “ola de violencia” con al menos 81 detenidos, cifra que podría aumentar según las autoridades locales, según The Guardian.

Es que la noche recién empieza para los simpatizantes, extasiados con su primer Orejona…

Los sitios son la Porte de Saint-Cloud y los Campos Elíseos. Se lanzaron fuegos artificiales, se incendiaron coches y se produjeron enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los violentos.

Según recoge Le Parisien, cuatro personas resultaron heridas por un coche en el centro de la ciudad mientras celebraban la victoria del PSG. La Prefectura informó que el conductor “quería dar media vuelta con el freno de mano”.

El mismo medio asegura en sus crónicas de la celebración del PSG que ya en el descanso los “primeros gases lacrimógenos” de la “gendarmería móvil y la policía” hacían toser a aquellos que se congregaron a seguir la final en los Campos Elíseos.

Riots have broken out again in Paris. PSG fans have set cars on fire. The streets are in chaos. pic.twitter.com/IPErUNDhaP

— Update NEWS (@UpdateNews724) May 31, 2025