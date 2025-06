Vuelve al ruedo la competencia para la Selección Argentina en la anteúltima ventana de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 qué organizan Estados Unidos, Canadá y México.

La Albiceleste visitará este jueves desde las 22.00 horas (hora local) a la Selección de Chile de Ricardo Gareca, comprometida en la clasificación, y el próximo martes en el Más Monumental recibirá a su par de Colombia.

En la previa del primer duelo, Lionel Scaloni atendió a los periodistas en conferencia de prensa y dejó el interrogante sobre la presencia de Lionel Messi para enfrentar a los trasandinos:

“Estuve hablando con él, seguimos hablando. Estuvimos en contacto este último tiempo. Para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Estaría bueno saber cómo se encuentra a nivel físico” aseguró el entrenador.

“No tenemos decidido si Messi va a jugar de arranque. Hoy estamos en condiciones de poder probar otras cosas”: Scaloni aseguró que el capitán argentino está apto físicamente para jugar.pic.twitter.com/675R63dJUy https://t.co/SPfNN7GrBX — MDZ Online (@mdzol) June 4, 2025

Scaloni también opinó del caso Malcorra en Rosario y la decisión de Newell’s

La foto de Ignacio Malcorra junto un grupo de chicos de las inferiores de Newell’s, armó un revuelo bárbaro en Rosario y terminó con una decisión polémica que es el tema de debate en las últimas horas: las autoridades de La Lepra penalizaron a los jugadores con tres meses de inactividad y la quita de la beca que tenían los nenes.

El nacido en Pujato, que realizó las inferiores en el mismo club que Lionel Messi, opinó de la polémica foto y dió su postura respecto a la sanción que le dieron a los pequeños:

“Han visto a un jugador, que más allá que la camiseta que lleva, es un futbolista que ha llegado a primera. Tendría que ser algo normal”, sostuvo Scaloni y agregó: “A mi edad me hubiera encantado, no existían las redes sociales y todo esto. No tenía tanta llegada a esos jugadores, pero si la hubiera tenido, me hubiera sacado una foto sin importar la camiseta que lleva“.

“Es importante dar el mensaje de que a estos nenes les tenemos que dar el ejemplo de decir: ‘sacate la foto con la camiseta de quien sea y del jugador quien sea’“, remarcó el entrenador.